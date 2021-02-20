انتظار موقف الحريري من المقترحات الجديدة لحلّ العقد الحكومية

لا تزال الاوساط السياسية والرسمية تترقب موقف الرئيس المكلّف سعد الحريري من المقترحات والمساعي الجديدة لحل العقد الحكومية، ومنها زيادة عدد الوزراء من 18 الى عشرين، وهو الاقتراح الذي رأت فيه مصادر متابعة عبر "اللواء" انه "لا يحل مشكلة الثلث الضامن الذي يطلبه الرئيس ميشال عون، لان المقعدين الاضافيين سيكونان من نصيبه ونصيب حليفه النائب طلال ارسلان، وعلى هذا لا يحل اقتراح توسيع الحكومة العقدة، إلّا اذا آل الوزير الدرزي الثاني للحزب التقدمي الاشتراكي وهذا ما يرفضه الطرف الآخر".