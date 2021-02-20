لبنان

روسيا تدعم مهمّة الحريري في مهمّته

Lebanon 24
20-02-2021 | 01:47
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كشف مصدر دبلوماسي مطلع عبر "اللواء" ان "روسيا تدعم مهمة الرئيس المكلف في مهمته تأليف "حكومة مهمة".
وذكر المصدر ان "نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف أكّد لسفير لبنان في موسكو، أمس، خلال لقاء بينهما هذا الموقف، على ان تكون الحكومة فاعلة، ولا ثلث معطّلاً فيها لأحد أو لأي فريق".
المصدر: اللواء
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