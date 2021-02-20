ملاحظات على مشروع الموازنة

طلبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء من الوزراء إيداع ملاحظاتهم على مشروع الموازنة الجديد في مهلة أقصاها الخميس المقبل، ما طرح تساؤلات عما إذا كان رئيس حكومة تصريف الأعمال بصدد الدعوة إلى عقد جلسة لإقرار المشروع.