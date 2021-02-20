لبنان

هبات لغايات أخرى

Lebanon 24
20-02-2021 | 04:26
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تبيّن أن الهبات العينية المقدمة من الجهات المانحة لصالح وزارة التربية، والتي تتضمن تجهيزات "غرفة عمليات" لمواكبة العودة الآمنة إلى المدارس، قد خصصت لغايات أخرى.
المصدر: نداء الوطن
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وزارة التربية

هبات

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