هبات لغايات أخرى

تبيّن أن الهبات العينية المقدمة من الجهات المانحة لصالح وزارة التربية، والتي تتضمن تجهيزات "غرفة عمليات" لمواكبة العودة الآمنة إلى المدارس، قد خصصت لغايات أخرى.

