لبنان

اخفاء معلومات

Lebanon 24
20-02-2021 | 04:29
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تتهم أوساط سياسية جهة أمنية بإخفاء معلومات استقصائية حول تحايل تجار وجهات رسمية ومصرفية في عملية صرف أموال الدعم، ما تسبب بهدر أكثر من ملياري دولار عبر إعادة تصدير سلع مدعومة أو احتكارها لبيعها في السوق السوداء.
المصدر: نداء الوطن
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