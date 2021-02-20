الصرافون يتهمون المصارف بسحب الدولار من السوق

وكان تراجع أمس سعر صرف الدولار قليلاً من 9500 ليرة للدولار الواحد إلى 9300 ليرة، بعدما انخفض الطلب على العملة الخضراء في السوق قليلاً، فضلاً عن دخولها مرحلة "الهدوء النسبي" التي تأتي عادة بعد الارتفاعات السريعة في سعر صرف الدولار.