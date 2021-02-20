لبنان

زمن "الديكور" ولّى إلى غير رجعة!

Lebanon 24
20-02-2021 | 06:21
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تحت عنوان: "قطاع المفروشات... على "الحصيرة": الصناعة الوطنيّة... حرفة من الماضي"، كتب رضا صوايا في "الأخبار": بات على اللبنانيين التأقلم مع أثاث منازلهم لأطول فترة ممكنة ومحاولة الحفاظ عليه قدر المستطاع، لأن زمن "الديكور" ولّى إلى غير رجعة... أقلّه في المستقبل المنظور.
 
معارض المفروشات تستسلم تباعاً. لا الاستيراد وارد في ظل غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، ولا الصناعة المحليّة التي كانت في الماضي مفخرة الإنتاج الوطني قادرة على ملء الفراغ بعدما تلقّت ضربات متلاحقة أدّت إلى انهيارها بالكامل

منذ أطلّت الأزمة الاقتصاديّة برأسها كثر الحديث عن أهمية دعم الصناعة المحليّة وتنشيط الإنتاج والتصدير للحدّ من عجز الميزان التجاري. نظرياً، تبدو هذه الأهداف قابلة للتطبيق رغم الصعوبات التي تعترضها، إلا أن الوقائع على الأرض تكشف أن السياسات الاقتصاديّة المتّبعة، والقائمة على تشجيع الاستيراد، قضت على كثير من القطاعات الإنتاجية، ومنها قطاع المفروشات، حتى بات الحديث عن إعادة إحيائها من جديد ضرباً من الخيال.
 
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المصدر: رضا صوايا - الأخبار
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