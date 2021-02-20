إحذروا الجليد: هذه الطرقات مقطوعة.. هل تنحسر "جويس" اليوم؟

لا زال لبنان تحت تأثير العاصفة "جويس"، فقد أفادت غرفة التحكم المروري ان طريق ترشيش زحلة مقطوعة بسبب تكون طبقة من الجليد، أما طريق ضهر البيدر فسالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي.



كما ان الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي

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عيناتا الارز

كفردبيان حدث بعلبك

المنيطرة حدث_بعلبك

العاقورة حدث بعلبك

جرد مربين الهرمل

شبعا عين عطا

تنورين اللقلوق وتنورين حدث الجبة

معاصر الشوف كفريا

القبيات الهرمل

طريق كفرحونة جزين مقطوعة بسبب تكون طبقة من الجليد

أما طريق راشيا مرج الزهور باتجاه مرجعيون سالكة امام جميع المركبات

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ، تهطل أمطار خفيفة متفرقة خصوصا في المناطق الداخلية والشمالية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 700 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من الظهر ويتحول الى قليل الغيوم وتحل موجات من الصقيع. يحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 700 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار وبقائها متدنية خلال الليل. يحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتبارا من ارتفاع 900 متر.