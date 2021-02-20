لبنان

اتصالات خارجية بعيدة من الاضواء لحكومة اختصاصيين بلا ثلث معطل

Lebanon 24
20-02-2021 | 07:00
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ينتظر المعنيون بالتأليف الحكومي عودة الرئيس سعد الحريري من دولة الامارات العربية المتحدة، التي كانت محطته الثانية بعد قطر، حيث ستُعاود اللقاءات والمشاورات للشروع في اعداد الحكومة الجديدة، على قاعدة ان تكون من 18 وزيراً، ولا يكون هناك ثلث معطل (7 وزراء) لأحد، مع مراعاة ان تكون من الاختصاصيين غير الحزبيين.

 

وقالت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة عن كثب لـ"الجمهورية"، انّ اسبوعاً اضافياً مرّ على الفراغ الحكومي والامور "مش ظابطة". لكنها أبقت في المقابل على نافذة أمل يمكن ان تُفتح الاسبوع المقبل، بعد حصد نتائج التحركات الخارجية التي تجري بعيداً من الاعلام، ولو بوتيرة بطيئة، خصوصاً انّ الجانب القطري دخل على خط الوساطة الى جانب الفرنسي، الامر الذي يرفع منسوب الدفع الخارجي، ويُحسب الى جانبه الدور السعودي. فالسعودية حالياً على أعلى درجات التنسيق مع الفاتيكان.

 

في غضون، وبحسب معلومات "الجمهورية" شدّد المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الاوسط ودول افريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، على "ضرورة دعم الرئيس المكلّف سعد الحريري لتأليف حكومة مهمّة في أسرع وقت، من دون أن ينال أيّ فريق الثلث الوزاري المعطّل فيها".

وقد عبّر بوغدانوف عن هذا الموقف أمس، لدى استقباله السفير اللّبناني في موسكو شوقي بو نصار تلبية لطلبه، في لقاء بحثا خلاله في تطورات الاوضاع في لبنان.

 

المصدر: الجمهورية
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