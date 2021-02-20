لبنان

مصادر "التيار": الحريري ينتظر ضوءا اخضر سعوديا لم يأته بعد

Lebanon 24
20-02-2021 | 07:11
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بانتظار عودة الرئيس المكـلف الى بيروت والمواقف عالية النبرة التي من المتوقع ان يعلنها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يوم غد الأحد، قالت مصادر "التيار" لـ "الديار" انه آن أوان ان يقر الجـــميع بأن لا علاقة لرئيس الجمهورية بتعطيل عـملية تشـكيل الحكومة وبأن التأخير الحاصل مرتبط بالرئيس المكلف الذي ينتظر تطورات دولية وبشكل خاص ضوءا أخضر سعوديا لم يأتيه بعد".

 

واستبعدت المصادر ان يشهد الملف الحكومي اي خرق حقيقي قبل نهاية الشـهر الجاري، لافتة الى ان الروس سـيدخلون على الخط في وقت قريب اذا شعروا ان الفرنسيين غير قادرين على اعادة احياء مبادرتهم.

المصدر: الديار
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