أبيض: ارتفاع معدّل انتشار العدوى في المجتمع.. آذار سيكون صعباً!

أكّد مدير عام "مستشفى رفيق الحريري الحكومي"، فراس أبيض، أنّ مؤشرات "كورونا" تظهر استمرار ارتفاع معدّل انتشار العدوى في المجتمع"، محذراً من أنّ "شهر آذار المقبل سيكون صعباً بدون الوقاية".

وكتب أبيض في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر":" يوم الاثنين، يدخل لبنان المرحلة 2 من تخفيف إجراءات إغلاق شهد تفاوتاً في التطبيق بين المناطق. وسيتم فتح القطاع التجاري قبيل أسبوع من الموعد. مؤشرات "الكورونا" تظهر استمرار ارتفاع معدل انتشار العدوى في المجتمع، لا سيما في المناطق ذات الامتثال المنخفض، بينما المستشفيات شبه ممتلئة".

وأضاف: "في المحافظات ذات الامتثال المنخفض للاجراءات مثل عكار وبعلبك/الهرمل، فإنّ الاتجاه التصاعدي في أعداد "الكورونا" واضح. بالمقابل، أظهرت محافظات بيروت وجبل لبنان امتثالاً أفضل، وتحسنت أعدادهم بشكل ملحوظ. هل ستستمر أعدادهم في التراجع أم هل سيشهدون زيادة في عدد الحالات؟".

وأوضح أنّ "افتتاح المدارس لن يساعد على الحدّ من الانتشار المجتمعي. وفي الوقت نفسه، فإنّ حملة التطعيم لا زالت في بدايتها وما زالت كمية اللقاح محدودة في الوقت الحالي. لذلك، من غير المحتمل أن يكون للقاح تأثير على أرقام "الكورونا" حتى وقت لاحق".

وتابع: "بدون دعم مادي، كان تمديد الإغلاق أو فرض تطبيقه في المناطق المنكوبة اقتصاديًا أمراً صعب المنال. يكمن الأمل الآن في تطعيم أكبر عدد ممكن من الأفراد الاكثر عرضة للخطر، والاعتماد على الامتثال الفردي لتدابير السلامة، فبدون الوقاية، سيكون آذار شهراً صعباً".