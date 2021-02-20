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لبنان
تقطيع وقت والشعب "فرق عملة"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-02-2021
|
11:00
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رسم مرجع مطلع صورة سوداوية جدا عن الوضع في لبنان. وقال "لا نجاح لأي مسعى ولا حلحلة، لأن أساس الحلّ من الخارج والخارج غير مستعجل. أما أهل السلطة فالتعنت سيّد الموقف عندهم وكلو ناطر كلو يوقع قبل، والبلد والشعب رايحين فرق عملة".
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