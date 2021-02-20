تقطيع وقت والشعب "فرق عملة"

رسم مرجع مطلع صورة سوداوية جدا عن الوضع في لبنان. وقال "لا نجاح لأي مسعى ولا حلحلة، لأن أساس الحلّ من الخارج والخارج غير مستعجل. أما أهل السلطة فالتعنت سيّد الموقف عندهم وكلو ناطر كلو يوقع قبل، والبلد والشعب رايحين فرق عملة".