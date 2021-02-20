لبنان

العاصفة تضرب أشجار الزيتون في الشوف ورسالة من خبير زراعي للمزارعين (صور)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-02-2021 | 09:24
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تسببت العاصفة الثلجية الأخيرة باضرار على أشجار الزيتون في بساتين مرستي الشوف، حيث أرخى الزائر الأبيض بأثقاله على الأغضان، ما أدّى إلى تكسر عدد كبير منها.
 
وأكد الخبير الزراعي مازن حلواني عبر "لبنان24" أنه "يجب إعادة النظر بالممارسات الزراعية، لاسيما اختيار الأصناف المقاومة للصقيع واختيار الموقع المناسب واتباع التقليم المنظم المتناسب مع الظروف المناخية وتراكم الثلوج".
 
وأضاف: "إننا نؤكد للمزارعين دائماً أن الممارسات الزراعية الجيدة والسليمة تأتي بنتائج جيدة وتقينا من تكبد الخسائر الفيزيائية والاقتصادية. لهذا ندعو اتباع الممارسات الوقائية الرادعة، لان الوقاية خير من قنطار علاج".
 
 
 
 
 

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خاص "لبنان 24"

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