إشكال على أفضلية مرور في أبي سمراء - طرابلس

وقع إشكال على أفضلية مرور تطوّر إلى تضارب حيث أقدم عنصر أمني على التهجم على أحد المواطنين في منطقة محلّة أبي سمراء - طرابلس عند مستديرة "الشفاء"، بحسب ما أفادت مراسلة "لبنان 24".

وعمل الأهالي على تطويق الإشكال.