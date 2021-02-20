لبنان

إشكال على أفضلية مرور في أبي سمراء - طرابلس

Lebanon 24
20-02-2021 | 09:52
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وقع إشكال على أفضلية مرور تطوّر إلى تضارب حيث أقدم عنصر أمني على التهجم على أحد المواطنين في منطقة محلّة أبي سمراء - طرابلس عند مستديرة "الشفاء"، بحسب ما أفادت مراسلة "لبنان 24".
وعمل الأهالي على تطويق الإشكال.
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