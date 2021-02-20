لبنان

التعدي على خطوط الكهرباء في بيت الحوش مستمر..والجديد سرقة 600 متر!

Lebanon 24
20-02-2021 | 12:44
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أقدم مجهولون للمرة الثالثة على التوالي بالتعدي على خطوط الكهرباء في منطقة بيت الحوش حيث تم سرقة ٦٠٠ متر، وفي بلدة دنبو تمت سرقة كابل محطة ومحاولة سرقة في قبة شمرا.

وقد حضرت فرق الصيانة التابعة لشركة bus للكشف والمباشرة بالعمل على إعادة مد الخطوط المسروقة ووصلها.
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