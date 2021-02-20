بعد انتهاء العاصفة... طقس مستقر وبارد يسيطر

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة، مع تشكل الضباب على الجبال صباحا ومساء وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، وبقائها متدنية خلال الليل ويبقى التحذير من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية بدءا من ارتفاع 900 متر. وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس مستقر وبارد نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا الى قليل الغيوم وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتهاالموسمية مع تشكل الضباب على المرتفعات صباح ومساء، كما نحذر من ذوبان الثلوج على الطرق الجبلية والداخلية بدءا من ارتفاع 800 متر مما يؤدي الى تكون طبقات من الجليد نتيجة درجات الحرارة المتدنية. الأحد: غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع تشكل الضباب على الجبال صباحا ومساء، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، وبقائها متدنية خلال الليل ويبقى التحذير من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية بدءا من ارتفاع 900 متر. الإثنين: قليل الغيوم إجمالا وارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة. نحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية خلال الليل وساعات الصباح الاولى بدءا من ارتفاع 1100 متر. الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، كما يتكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال الليل وساعات الصباح الأولى بدءا من ارتفاع 1200 متر.- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 8 الى 16 درجة، في الجبال من صفر الى 8 درجات، في الداخل من صفر الى 7 درجات.- الرياح السطحية: شمالية غربية وشمالية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س .- الانقشاع: جيد الى متوسط.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%.- حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 19°م.- الضغط الجوي: 1026 HPA أي ما يعادل: 770 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 6,19 ساعة غروب الشمس: 17,25