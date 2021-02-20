الأشغال تعيد فتح طريق فنيدق - القموعة

أفاد رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب أن "جرافات وزارة الاشغال وبالتعاون مع بلدية فنيدق، أعادت فتح طريق فنيدق القموعة الذي بات سالكا في الاتجاهين أمام حركة المرور"، ناصحا السائقين القيادة بتأن، ودعا الى عدم سلوك هذه الطرق ليلا ومع ساعات الصباح الاولى، بسبب تشكل الجليد نتيجة الانخفاض المستمر في درجات الحرارة.هذا وانحسرت العاصفة الثلجية "جويس" بشكل ملحوظ في مختلف المناطق العكارية الجبلية بشكل خاص، الأمر الذي سهل على جرافات وزارة الاشغال والبلديات العمل على إعادة فتح الطرق الجبلية، أمام حركة المرور.