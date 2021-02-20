تجمع لاولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية يصعّد تحركاته

دعا الاتحاد الدولي للشباب اللبناني الطلاب وأهاليهم في بيان، الى تلبية دعوة الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية في الذكرى الأولى لانطلاقتها والتجمع أمام مصرف لبنان في بيروت عند السابعة من صباح الاثنين في 22 شباط لبحث برنامج التحرك المتنقل.من جهة ثانية، حذر الاتحاد من أن "بعض الجهات لا تزال تحاول استغلال وجع الطلاب وأهاليهم لتحاول جني الارباح المشبوهة على حساب هذه القضية الانسانية، فتعمد الى بث الاشاعات عن مساعدات يتم جمعها لتحويلها الى منح للطلاب، من خلال حضهم على تعبئة استمارات وطلبات شخصية لتقديمها الى الجهات المانحة".ودعا الاتحاد الاهالي الى أن "يكونوا حذرين، وأن لا يعطوا أية معلومات تخص أولادهم".