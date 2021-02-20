لبنان

"الوطني الحر": الأولوية هي لهذه الأمور

Lebanon 24
20-02-2021 | 13:15
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عقدت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر إجتماعها الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل وأصدرت البيان الآتي:

"تعتبر الهيئة السياسية أن الأولوية هي لتشكيل حكومة تكون على مستوى انتظارات الناس وتتحمّل مسؤولياتها في مواجهة الأزمات المتراكمة بدءاً من وقف الإنهيار المالي المتمادي.
كذلك يتوجب اعطاء الأولوية على المستوى الوطني لإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان لتبيان الحقيقة وتحديد المسؤولية وإجراء المحاسبة والعمل على إعادة ودائع الناس وحقوقهم.
وتطالب الهيئة السياسية الجهات القضائية المسؤولة بالإسراع في استكمال التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت وإصدار القرار الظني الذي ينتظره اللبنانيون، تمهيدًا لبدء المحاكمة وإنزال العقوبات بمن يثبت تورطه".
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