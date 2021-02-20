لبنان

الجميل: لماذا قبل القاضي البيطار المهمة اليوم؟

Lebanon 24
20-02-2021 | 13:59
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غرد رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل عبر حسابه على "تويتر": "رفض الرئيس بيطار تعيينه منذ ستة أشهر وبرر قراره بتحفظات.

١.لماذا جرى تعيين قاض سبق له ان رفض المهمة؟

٢.ما هي تحفظاته في حينه؟

٣.لماذا قبل المهمة اليوم؟ كيف ولماذا تبددت تحفظاته؟ من يطيح بمحقق استجابة لقرار سياسي للمتهمين يغتال القضاء والعدالة. المحاسبة آتية لا محال".
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