لبنان

هل يستمر الاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية باضرابهم؟

Lebanon 24
20-02-2021 | 14:10
A-
A+
Doc-P-795706-637494273413353870.jpg
Doc-P-795706-637494273413353870.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد الأساتذة المتعاقدون بالساعة في فروع الجامعة اللبنانية كافة، جمعية عمومية عبر تطبيق teams، لتداول ما آلت إليه الاتصالات واللقاءات بشأن ملف التفرغ.

وأكد المجتمعون أن "استكمال ملف شفاف أضحى حاجة ماسة لاستمرار الجامعة اللبنانية، ومن غير المقبول على الإطلاق السكوت عن تجاهل المسؤولين المريب لإقراره، الأمر الذي سينعكس سلبا على مصير العام الجامعي الحالي".

كما طالب المجتمعون القيمين على الجامعة، رئيسا وعمداء ومديرين وممثلي أساتذة، ب "السهر على ضمان حق كل مستحق للتفرغ، وبالتوافق السريع على استكمال الملف مع وزير التربية والتعليم العالي لكي يسلك مساره الطبيعي وصولا إلى إقراره"، محذرين من "محاولات الضغط والتهويل التي تمارس في حق بعض الزملاء بغية فك إضرابهم، ونذكرهم بأن الإضراب حق مشروع كفلته جميع الدساتير".

وإذ وعدوا الطلاب بتعويض ما فاتهم، دعوهم إلى "تفهم مواقفهم ودعم تحركاتهم الهادفة إلى رفع الظلم عنهم".

وأعلنوا أن "أعمال الجمعية إنتهت بالتصويت المكثف على خيار الاستمرار في الإضراب للأسبوع الرابع على التوالي".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:48 | 2021-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:10 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:19 | 2021-02-20
19:16 | 2021-02-20
19:12 | 2021-02-20
19:08 | 2021-02-20
19:05 | 2021-02-20
18:38 | 2021-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website