بلدة لبنانية دون كهرباء منذ 5 أيام

ناشد أهالي بلدة مشمش في قضاء جبيل في بيان، المعنيين "العمل على إعادة تأمين التيار المقطوع منذ خمسة أيام عن البلدة، في ظل ظروف مناخية قاسية ودرجات حرارة متدنية وحاجة الطلاب إلى التعلم عن بعد، وغياب المولدات"