قطاع التزلج يعاني فهل يستعيد نشاطه؟





وأضاف: "نطالبكم اليوم بإلحاح، بفتح مراكز التزلج فورا، مع التشدد بتطبيق شروط الوقاية لإنقاذ ما تبقى من الموسم، ولتخفيف الخسائر عن الناس الذين يرزحون تحت الديون والغلاء الفاحش" ناشد مختار كفرذبيان وسيم مهنا في بيان، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي فتح مراكز التزلج، وقال في تصريح: "إن قطاع التزلج في لبنان من أهم الموارد المعيشية ليس فقط لأهلنا والبلدات المجاورة، بل هو محرك اقتصادي أساسي لكافة القطاعات والمناطق، لا بل أكثر من ذلك إنه بترول لبنان الأبيض".وأضاف: "نطالبكم اليوم بإلحاح، بفتح مراكز التزلج فورا، مع التشدد بتطبيق شروط الوقاية لإنقاذ ما تبقى من الموسم، ولتخفيف الخسائر عن الناس الذين يرزحون تحت الديون والغلاء الفاحش"

كما وأعلنت بلدية كفردبيان، في بيان، أنها "تعقد إجتماعات مكثفة، وتجري إتصالات منذ أسبوعين، للبحث في إمكانية افتتاح موسم التزلج لهذا العام. وقد اجتمع ظهر اليوم رئيس بلدية كفردبيان الدكتور بسام سلامة مع مسؤولي شركة "مزار سكي ريزورت" للبحث في الاجراءات الوقائية واللوجستية التي ستتعهد بلدية كفردبيان القيام بها، بالتعاون مع كل المعنيين، من الشركة وقوى الامن الداخلي والصليب الاحمر والدفاع المدني، والتي ستطرح على اللجنة الوطنية لكورونا لتأمين الافتتاح الآمن لموسم التزلج".