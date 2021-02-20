لبنان

في مرجعيون... سرقة ريغارات

Lebanon 24
20-02-2021 | 14:40
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أقدم مجهولون ليلا على سرقة ريغارات مياه عن طريق عام مرجعيون بالقرب من بنك بيبلوس. وتم فتح تحقيق بالحادثة من قبل عناصر من الاجهزة الامنية.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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سرقة ريغاراتت

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