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لبنان
بعد اعاقتها للسير... إزالة شجرة عن طريق عام عشقوت
Lebanon 24
20-02-2021
|
15:08
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قامت فرق الدفاع المدني ظهر اليوم على إزالة شجرة سقطت على طريق عام عشقوت، جراء العاصفة الثلجية، وأعاقت حركة مرور السيارات باتجاه قرى جرد كسروان.
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عشقوت
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