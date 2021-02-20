لبنان

بعد اعاقتها للسير... إزالة شجرة عن طريق عام عشقوت

Lebanon 24
20-02-2021 | 15:08
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قامت فرق الدفاع المدني ظهر اليوم على إزالة شجرة سقطت على طريق عام عشقوت، جراء العاصفة الثلجية، وأعاقت حركة مرور السيارات باتجاه قرى جرد كسروان.
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