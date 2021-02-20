غالب غانم: صوان كان سيذهب في ملف تفجير المرفأ حتى للنهاية

اشار رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق غالب غانم في حديث لـ"صوت لبنان" إلى ان القاضي فادي صوان كما القاضي البيطار يتمتعان بالخبرة والجدية الكافية للذهاب بملف تفجير المرفأ الى النهاية.

واشار الى ان القاضي صوان كان قد اخذ عهدا على نفسه باكمال الملف، والقاضي الذي لا يريد اكمال الملف فعليه الا يستلمه من البداية .غانم اعتبر ان صوان والبيطار من اهم القضاة الجزائيين، وهما يتمتعان بالقدرة الكافية لتحديد المسؤولية في جريمة تفجير المرفأ .