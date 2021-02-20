لبنان

غالب غانم: صوان كان سيذهب في ملف تفجير المرفأ حتى للنهاية

Lebanon 24
20-02-2021 | 15:14
A-
A+
Doc-P-795721-637494312372382866.jpg
Doc-P-795721-637494312372382866.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اشار رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق غالب غانم في حديث لـ"صوت لبنان" إلى ان القاضي فادي صوان كما القاضي البيطار يتمتعان بالخبرة والجدية الكافية للذهاب بملف تفجير المرفأ الى النهاية.
واشار الى ان القاضي صوان كان قد اخذ عهدا على نفسه باكمال الملف، والقاضي الذي لا يريد اكمال الملف فعليه الا يستلمه من البداية .

غانم اعتبر ان صوان والبيطار من اهم القضاة الجزائيين، وهما يتمتعان بالقدرة الكافية لتحديد المسؤولية في جريمة تفجير المرفأ .
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:48 | 2021-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:10 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:19 | 2021-02-20
19:16 | 2021-02-20
19:12 | 2021-02-20
19:08 | 2021-02-20
19:05 | 2021-02-20
18:38 | 2021-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website