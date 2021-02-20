عازار يقدم مستودعاً يملكه للصليب الأحمر

بادر النائب روجيه عازار الى تقديم مستودع يملكه الى الصليب الأحمر اللبناني- فرع جونية، لاستخدامه من قبل قطاع ادارة الكوارث في كسروان، وذلك على سبيل السماح حتى آخر عام ٢٠٢١.



وتهدف هذه المبادرة، وفق بيان صادر عن مكتب عازار، الى المساعدة في تخزين مواد ومعدات الاغاثة، والى تسهيل عمليات الاستجابة السريعة للكوارث، وتأمين مساعدة اوسع وأشمل للمحتاجين والمتضررين في قضاء كسروان.