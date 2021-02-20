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لبنان
درويش: تصدعات خطرة لا يمكن إغفالها
Lebanon 24
20-02-2021
|
15:34
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غرد النائب الدكتور علي درويش عبر حسابه على "تويتر": "نرصد يوميا مؤشرات وتصدعات خطرة لا يمكن اغفالها والتعامي عنها."
وأضاف: "دعونا مرارا وتكرارا الى مبادرات تكسر المراوحة المميتة والقاتلة التي نعيشها بدءا بتشكيل حكومة مهمة واضحة الاهداف لجهة الاصلاح ووضع خطة اقتصادية شاملة تليها ورشة نهوض على كل الاصعدة والمرافق."
وسأل: "انما هل من يصغي او ان ضجيج السياسة والمحاصصة يغطي على ما عداه."
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