درويش: تصدعات خطرة لا يمكن إغفالها

غرد النائب الدكتور علي درويش عبر حسابه على "تويتر": "نرصد يوميا مؤشرات وتصدعات خطرة لا يمكن اغفالها والتعامي عنها."وأضاف: "دعونا مرارا وتكرارا الى مبادرات تكسر المراوحة المميتة والقاتلة التي نعيشها بدءا بتشكيل حكومة مهمة واضحة الاهداف لجهة الاصلاح ووضع خطة اقتصادية شاملة تليها ورشة نهوض على كل الاصعدة والمرافق."وسأل: "انما هل من يصغي او ان ضجيج السياسة والمحاصصة يغطي على ما عداه."