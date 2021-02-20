لبنان

بعد الضجة حول الإجراءات الوقائية في سجن زحلة...قوى الأمن توضح

Lebanon 24
20-02-2021 | 15:37
A-
A+
Doc-P-795725-637494327557430953.jpg
Doc-P-795725-637494327557430953.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: 

بتاریخ 2021-2-15، نشرت زوجة الموقوف في نظارة مخفر قصر عدل زحلة المدعو: ز. ع. (مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني) عبر تطبيق "فايسبوك" رسالة من زوجها، ادّعت فيها عدم تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس کورونا في داخل النظارة المذكورة، وعدم إجراء فحوصات "PCR" للموقوفين، طالبةً رفع الظلم عن زوجها والمساعدة في نقله إلى أحد سجون محافظة الشمال.

من خلال التحقيق الذي أجرته شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي مع الموقوف المذكور، بناءً على إشارة القضاء المختص، تبيّن أنه طلب من زوجته نشر رسالة على حسابها الخاص عبر التطبيق المذكور، وأن هدفه كان إثارة الضجّة حول هذا الموضوع ليُصار إلى نقله الى سجنٍ قريب من مكان سكنه في طرابلس.

تؤكّد قوى الأمن الداخلي على أن ما ورد في الرسالة محض افتراء، وتُشدّد على أن جميع الإجراءات الوقائية من "فيروس کورونا" المتخذة بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، هي متّبعة في جميع النظارات والسجون ومراكز التوقيف المولجة حراستها.

 كما أن شعبة العلاقات العامة في هذه المديرية العامة تُصدِر أسبوعياً تعميماً واحداً على الاقل، حول حالات السجناء المصابين بفيروس كورونا، وحالات الشفاء المخبري والسريري والزمني.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:48 | 2021-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:10 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:19 | 2021-02-20
19:16 | 2021-02-20
19:12 | 2021-02-20
19:08 | 2021-02-20
19:05 | 2021-02-20
18:38 | 2021-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website