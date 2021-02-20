عراجي: لحل الخلاف بين المستشفيات والمؤسسات الضامنة

رأى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن "الخلاف المستجد بين المستشفيات والمؤسسات الضامنة بالنسبة للقرار الذي اتخذته بعض المستشفيات على رفع التعرفة لمرضى المؤسسات الضامنه بسبب انخفاض الليرة اللبنانية، يجب حله بأسرع وقت والا سندخل في فوضى استشفائية وانهيار بعض المؤسسات الضامنة بسبب عدم قدرتها المالية.