لبنان

عراجي: لحل الخلاف بين المستشفيات والمؤسسات الضامنة

Lebanon 24
20-02-2021 | 15:34
A-
A+
Doc-P-795726-637494327918154542.jpg
Doc-P-795726-637494327918154542.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن "الخلاف المستجد بين المستشفيات والمؤسسات الضامنة بالنسبة للقرار الذي اتخذته بعض المستشفيات على رفع التعرفة لمرضى المؤسسات الضامنه بسبب انخفاض الليرة اللبنانية، يجب حله بأسرع وقت والا سندخل في فوضى استشفائية وانهيار بعض المؤسسات الضامنة بسبب عدم قدرتها المالية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:48 | 2021-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:10 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:19 | 2021-02-20
19:16 | 2021-02-20
19:12 | 2021-02-20
19:08 | 2021-02-20
19:05 | 2021-02-20
18:38 | 2021-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website