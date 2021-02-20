مساعدات طبية من الصليب الأحمر

وزع فريق من الصليب الأحمر، بالتعاون مع بلدية مشحا وشرطتها، مساعدات طبية ومواد تعقيم وتنظيف لأكثر من 250 عائلة لبنانية وسورية، وذلك في إطار حملته لمواجهة جائحة كورونا والتخفيف من تأثيراتها على أبناء بلدة مشحا.بدوره شكر رئيس بلدية مشحا طلال علوش، متطوعي ومتطوعات الصليب الأحمر، وبخاصة أمينها العام جورج كتانة على "جهودهم الجبارة في سبيل تقديم الدعم والمساندة للشعبين اللبناني والسوري وللمصابين بفيروس كورونا وعلى تضحياتهم النبيلة التي يبذلونها في خدمة الوطن والانسان والإنسانية جمعاء".