لبنان

مساعدات طبية من الصليب الأحمر

Lebanon 24
20-02-2021 | 17:02
A-
A+
Doc-P-795741-637494377180202480.jpg
Doc-P-795741-637494377180202480.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وزع فريق من الصليب الأحمر، بالتعاون مع بلدية مشحا وشرطتها، مساعدات طبية ومواد تعقيم وتنظيف لأكثر من 250 عائلة لبنانية وسورية، وذلك في إطار حملته لمواجهة جائحة كورونا والتخفيف من تأثيراتها على أبناء بلدة مشحا.

بدوره شكر رئيس بلدية مشحا طلال علوش، متطوعي ومتطوعات الصليب الأحمر، وبخاصة أمينها العام جورج كتانة على "جهودهم الجبارة في سبيل تقديم الدعم والمساندة للشعبين اللبناني والسوري وللمصابين بفيروس كورونا وعلى تضحياتهم النبيلة التي يبذلونها في خدمة الوطن والانسان والإنسانية جمعاء".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:38 | 2021-02-20
23:25 | 2021-02-20
23:12 | 2021-02-20
22:42 | 2021-02-20
22:35 | 2021-02-20
22:13 | 2021-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website