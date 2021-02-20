لبنان

فحوص pcr مجانية في حلبا

Lebanon 24
20-02-2021 | 17:09
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بعد إرسال كتاب من طبابة محافظة عكار لوزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، وبالتنسيق مع طبيب محافظة عكار الدكتور حسن شديد، لتقام حملة فحوص pcr في مدينة حلبا بدلا من إجرائها في بلدة تلحياة، جاء الرد إيجابيا.
 
وعليه ستجرى حملة الفحوص المجانية كل يوم اثنين، في مبنى عصام فارس البلدي في حلبا".
المصدر: الوكالة الوطنية
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