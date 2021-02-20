فحوص pcr مجانية في حلبا

بعد إرسال كتاب من طبابة محافظة عكار لوزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، وبالتنسيق مع طبيب محافظة عكار الدكتور حسن شديد، لتقام حملة فحوص pcr في مدينة حلبا بدلا من إجرائها في بلدة تلحياة، جاء الرد إيجابيا.

وعليه ستجرى حملة الفحوص المجانية كل يوم اثنين، في مبنى عصام فارس البلدي في حلبا".