31500 جرعة من "فايزر" وصلت إلى بيروت

وصلت عند الخامسة من مساء اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي ، طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط، قادمة من العاصمة البلجيكية بروكسل، ومحملة بما يقارب 31500 جرعة من لقاح "فايزر"،وهي الدفعة الثانية التي تصل الى لبنان بعد أن كانت الدفعة الأولى قد وصلت السبت الماضي.