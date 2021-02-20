لبنان

هارون: النظام الصحي في ورطة كبيرة

Lebanon 24
20-02-2021 | 17:23
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صرح نقيب المستشفيات في لبنان سليمان هارون اليوم بالآتي:

النظام الصحي اليوم في ورطة كبيرة بسبب ارتفاع التكلفة الاستشفائية الناتجة عن تحليق سعر صرف الدولار والنتائج الخجولة لسياسة الدعم المتبعة. فالجهات الضامنة غير قادرة على رفع التعرفة، والمستشفيات غير قادرة على تحمل الخسارة، وبالتالي، المريض غير قادر على تحمّل الفرق.

فما هو الحل؟ وهل هناك من يعمل على إيجاد الحل؟ أم ان الأمور متجهة نحو الفوضى؟
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