لبنان

موسم التزلّج...هل سيفتتح قريباً؟

Lebanon 24
20-02-2021 | 17:42
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أعلنت بلدية كفردبيان، في بيان، أنها "تعقد إجتماعات مكثفة، وتجري إتصالات منذ أسبوعين، للبحث في إمكانية افتتاح موسم التزلج لهذا العام. وقد اجتمع ظهر اليوم رئيس بلدية كفردبيان الدكتور بسام سلامة مع مسؤولي شركة "مزار سكي ريزورت" للبحث في الاجراءات الوقائية واللوجستية التي ستتعهد بلدية كفردبيان القيام بها، بالتعاون مع كل المعنيين، من الشركة وقوى الامن الداخلي والصليب الاحمر والدفاع المدني، والتي ستطرح على اللجنة الوطنية لكورونا لتأمين الافتتاح الآمن لموسم التزلج".
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