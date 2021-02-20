لبنان

خضر: لمراقبة عملية نقل اللقاح من بيروت إلى بعلبك

Lebanon 24
20-02-2021 | 17:55
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 ترأس محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر اجتماعا في مركز المحافظة في بعلبك، ضم مسؤولي منظمات الأمم المتحدة العاملة في نطاق محافظة بعلبك الهرمل: الدكتور جينيفيف بيجكويان، اوتبال مويترا، جويندولين منساه، وغارو هاروتيونيان، وممثلين عن وحدة الحد من مخاطر الكوارث في الصليب الأحمر وعن هيئة إدارة الكوارث في محافظة بعلبك- الهرمل.

وخصص الاجتماع "للبحث في موضوع اللقاح وكيفية إنجاح عملية التلقيح للحد من انتشار وباء كورونا، وحملات التوعية ومساعدة الأشخاص في عملية التسجيل على المنصة، والمرحلة ما بعد أخذ اللقاح، التي تستدعي استمرار الالتزام واتباع الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الآخرين" .

خضر
وأكد المحافظ خضر "أهمية مراقبة عملية نقل اللقاح من بيروت إلى بعلبك بشكل سليم وصحيح، ليصل آمنا إلى مستشفيات بعلبك الهرمل، وضرورة إتباع الأولوية في إعطاء اللقاح للأشخاص الأكثر تعرضا للمرض وكبار السن واللاجئين المقيمين ضمن نطاق المحافظة".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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