لبنان

مستشفى هيكل بدأ بالتلقيح ودعوة الى التسجيل على المنصة

Lebanon 24
20-02-2021 | 18:17
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 انطلقت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في مستشفى هيكل، وقد تلقى عدد من الاطباء والممرضين والممرضات اللقاح في اليوم الاول. وفي اليوم الثاني تلقى اللقاح المواطنون وكبار السن المسجلون على المنصة وفق الالية المتبعة.

وأكدت إدارة المستشفى أنها في "جهوزية تامة والتحضيرات قائمة لانجاح الحملة"، ودعت المواطنين الى "الاسراع في التسجيل على منصة وزارة الصحة للتخفيف من وطأة فيروس كورونا".
 
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