ما هي آخر تطورات وباء كورونا في مستشفى طرابلس الحكومي؟

صدر التقرير اليومي لمستشفى طرابلس الحكومي ليوم السبت في ٢٠ / ٢ / ٢٠٢١ عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.وجاء في نص التقرير:عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: ٥٦عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال ٢٤ ساعة المنصرمة: ٠عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال٢٤ ساعة المنصرمة : ٧مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: ٨٢٠عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: ١عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: ٢١حالات وفاة: ٢