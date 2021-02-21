احصاءات انتخابية اولية تظهر تأييدا لهؤلاء

على رغم وجود قناعة لدى غالبية الاطراف بأن الانتخابات النيابية الفرعية لن تجرى لعدة أسباب، الا ان الماكينات الانتخابية باشرت تحضيراتها "عالسكت" وأجرت احصاءات اولية.

وفي معلومات لـ " لبنان 24" من مكاتب متخصصة بالاحصاءات أن تأييدا وتعاطفا كبيرين يسجلان لصالح النواب الذين استقالوا في البرلمان بعد انفجار مرفأ بيروت.