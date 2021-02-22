لبنان

عوامل متداخلة لكفّ يد صوّان

Lebanon 24
22-02-2021 | 00:01
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تداخلت عدة عوامل سياسية وحزبية وأمنية وقضائية في ملف القاضي فادي صوان، وتقاطعت جميعها على نقطة واحدة: كف يده عن التحقيق في انفجار المرفأ، وتعيين بديل أكثر مرونة، وفق أسرار "اللواء".
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