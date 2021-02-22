عوامل متداخلة لكفّ يد صوّان

تداخلت عدة عوامل سياسية وحزبية وأمنية وقضائية في ملف القاضي فادي صوان، وتقاطعت جميعها على نقطة واحدة: كف يده عن التحقيق في انفجار المرفأ، وتعيين بديل أكثر مرونة، وفق أسرار "اللواء".