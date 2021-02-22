تأخر زيارة

تأخرت الزيارة المتوقعة لرئيس أوروبي بارز إلى عاصمة عربية كبيرة إلى أجل غير مسمى بعدما أخفقت الاتصالات التمهيدية بين العاصمتين في التوصل إلى تفاهمات حاسمة حول بعض النقاط الحسّاسة في جدول المحادثات بين الجانبين، وفق أسرار "اللواء".