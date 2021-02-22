لبنان

تأخر زيارة

Lebanon 24
22-02-2021 | 00:15
A-
A+
Doc-P-796102-637495499476470953.jpeg
Doc-P-796102-637495499476470953.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تأخرت الزيارة المتوقعة لرئيس أوروبي بارز إلى عاصمة عربية كبيرة إلى أجل غير مسمى بعدما أخفقت الاتصالات التمهيدية بين العاصمتين في التوصل إلى تفاهمات حاسمة حول بعض النقاط الحسّاسة في جدول المحادثات بين الجانبين، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
رئيس تيار يُطلق إشاعات
lebanon 24
22/02/2021 11:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة: لو كنت مكان رئيس الجمهورية كنت وقعت التشكيلات القضائية فوراً ووقعت مشاريع القوانين التي صدرت عن مجلس النواب
lebanon 24
22/02/2021 11:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة: أنصح الرئيس الحريري بأن يصمد على موقفه
lebanon 24
22/02/2021 11:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة: هناك عقدة خارجية تُمارس عبر "حزب الله" الذي يتلطى خلف رئيس الجمهورية وهي ورقة للتفاوض مع الولايات المتحدة
lebanon 24
22/02/2021 11:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24

زيازة

رئيس

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:36 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:15 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:17 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:14 | 2021-02-22
11:13 | 2021-02-22
11:10 | 2021-02-22
11:02 | 2021-02-22
10:58 | 2021-02-22
10:17 | 2021-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website