زيارة ماكرون للسعودية تأجلت

قال مصدر ديبلوماسي في بيروت ان "زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمملكة العربية السعودية التي كانت مقررة مبدئيا نهاية الشهر الحالي تأجلت إلى أجل غير مسمى في انتظار التوصل إلى تفاهمات حاسمة حيال بعض النقاط الحسّاسة في جدول ‏المحادثات".