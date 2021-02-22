اقفال "المساحة" و"العقارية" في سرايا صيدا بعد تسجيل اصابة بـ"كورونا"

اقفلت صباح اليوم امانة السجل العقاري في محافظة لبنان الجنوبي ابوابها امام المواطنين بعد تسجيل اصابة موظف خارج نطاق دوام العمل الرسمي بفيروس كورونا. وعلى ضوء الحالة المستجدة، اغلقت مكاتبها لمدة اسبوع كاجراء احترازي حرصاً على سلامة الموظفين والمواطنين.واعتذرت في لافتة وضعت على مدخلها الرئيسي عن "عدم تلقي مراجعات ومعاملات المواطنين بسبب تفشي كورونا ، وتحديد استقبالهم في مواعيد لاحقة . واشارت " للراغبين في الحصول على افادات عقارية، التقدم بها عبر الليبان بوست."وتزامناً مع مستجدات كورونا في السجل العقاري اقفلت امانتي المساحة في صيدا وصور في سرايا صيدا الحكومية واعلنت عبر لافتة علقت على بوابتها الرئيسية "عدم استقبال معاملات المواطنين ، ولحصولهم على مستندات، التقدم بطلبها عبر الليبان بوست".من جهة اخرى، تعمل المنطقة التربوية في السرايا وفي اطار الاجراءات الوقائية المعتمدة الى تسيير معاملات المواطنين ضمن مواقيت العمل الرسمي يومي الثلاثاء والخميس من كل اسبوع.