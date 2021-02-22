لبنان

وفاة أنيس النقاش متأثراً بمضاعفات كورونا

Lebanon 24
22-02-2021 | 11:13
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توفي المحلل السياسي أنيس النقاش اثر مضاعفات فيروس كورونا.
 
وقبل يومين، أفيد عن دخول النقاش العناية المشددة في إحدى مستشفيات بيروت بعد اصابته بالفيروس. 
 
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أنيس النقاش

كورونا

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