الراعي عرض مع نجاة رشدي الدعوة لعقد مؤتمر دولي

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الانسانية الدكتورة نجاة رشدي، وجرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.وأوضحت رشدي أن الزيارة "تأتي في سياق دعوة البطريرك الراعي لعقد مؤتمر دولي من أجل لبنان"، وانها استمعت الى آرائه في هذا السياق، معربة عن "وقوف الأمم المتحدة دائما الى جانب لبنان الذي هو عضو مؤسس فيها".