19
o
بيروت
21
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
15
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
انتفاضة بكركي بداية مسار سيصل إلى النهاية المطلوبة
Lebanon 24
23-02-2021
|
06:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب نجم الهاشم في "نداء الوطن": في تاريخ البطريركية المارونية أكثر من انتفاضة. قد يكون يوم السبت 27 شباط الساعة الثالثة بعد الظهر موعداً مع التأكيد على واحدة من هذه الإنتفاضات. ليس مهماً حجم الحشد الذي قد يتمكن من الوصول إلى ساحة الصرح الكبير بسبب الحجر المستمر والتباعد الإجتماعي، ولكن العبرة ستكون في المعنى الذي سيحمله هذا التجمع وفي الشعارات التي سيرفعها والإلتقاء مع الخط الذي رسمه البطريرك الراعي.
فطروحات الراعي ليست ظرفية وهي متكاملة من تحرير قرار الشرعية إلى الحياد إلى الرعاية الدولية. وقد بدأت تلاقي إحاطة شعبية وسياسية ووطنية بحيث صارت بكركي بوصلة الرأي العام اللبناني الحر. البطريرك لم يدعُ إلى التوجه إلى الصرح ولكنه لا يرفض هذه الدعوة وسيلاقي الحشد بكل محبة وسيرحّب به. وبهذا التلاقي تتحوّل بكركي إلى حاضنة لانتفاضة من أجل استعادة السيادة والحرية والشرعية والكيان، مع مراعاة كل وسائل وطرق الوقاية من وباء الكورونا الذي لولاه لكانت الدعوة توسعت نحو حشد شعبي كبير. وهذا التحرك من بكركي وفيها سيتلاقى مع احتضان دولي وعربي بدأ يعبر عن نفسه بقوة.
إنها بداية مسار لا بد أن تصل إلى النهاية المطلوبة. ولولا جدية وقوة اندفاعة المبادرة البطريركية لما كانت ووجهت بهذه الطريقة المباشرة من أجل استدراج البطريرك إلى سجال وتحويله إلى فريق. التهويل بالحرب هو بمثابة إعلان حرب ولكن كما كانت الحرب على صفير خاسرة ستكون الحرب ضد الراعي خاسرة أيضاً.
المصدر:
نداء الوطن
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يقترب من 10000 ليرة.. من يقف وراء جنونه؟
Lebanon 24
الدولار يقترب من 10000 ليرة.. من يقف وراء جنونه؟
11:00 | 2021-02-22
22/02/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة المدرب غسان سركيس؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة المدرب غسان سركيس؟
19:33 | 2021-02-22
22/02/2021 07:33:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار فوق الـ9 آلاف ليرة.. إليكم قيمة الحد الأدنى للأجور "الجديدة"
Lebanon 24
الدولار فوق الـ9 آلاف ليرة.. إليكم قيمة الحد الأدنى للأجور "الجديدة"
10:49 | 2021-02-22
22/02/2021 10:49:29
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل سلم "حزب الله" 3 اشياء؟
Lebanon 24
باسيل سلم "حزب الله" 3 اشياء؟
12:43 | 2021-02-22
22/02/2021 12:43:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي لبناني يُصاب بـ"كورونا".. ورسالة منه إلى اللبنانيين
Lebanon 24
إعلامي لبناني يُصاب بـ"كورونا".. ورسالة منه إلى اللبنانيين
19:45 | 2021-02-22
22/02/2021 07:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:45 | 2021-02-23
رسالة لنصرالله وراء "رسالة" خطابه الاخير
09:30 | 2021-02-23
هكذا يسرقكم لصوص "منصات أسعار الدولار"
09:50 | 2021-02-23
تحسن واقع "كورونا" في المستشفيات.. وانخفاض عدد المصابين الذين يقصدونها
09:40 | 2021-02-23
نائب يكشف عن كارثة صحية وفضيحة: مصابو السيدا في السجون أُصيبوا بكورونا
09:30 | 2021-02-23
مجموعات الثورة: الثوار الجائعون ليسوا ارهابيين
09:28 | 2021-02-23
إنقطاع بخدمة الإنترنت في عدد من المناطق.. هذا ما كشفته "أوجيرو"
فيديو
موهبة لبنانية جديدة تشارك في the voice فرنسا (فيديو)
Lebanon 24
موهبة لبنانية جديدة تشارك في the voice فرنسا (فيديو)
21:00 | 2021-02-22
23/02/2021 09:58:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يكشف عن خطط "سامسونغ" السرية لمنافسة "آبل"!
Lebanon 24
فيديو يكشف عن خطط "سامسونغ" السرية لمنافسة "آبل"!
21:00 | 2021-02-22
23/02/2021 09:58:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنتر" يحسم "ديربي الغضب" أمام "ميلان" في الدوري الإيطالي! (فيديو)
Lebanon 24
"إنتر" يحسم "ديربي الغضب" أمام "ميلان" في الدوري الإيطالي! (فيديو)
18:00 | 2021-02-22
23/02/2021 09:58:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact