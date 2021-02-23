لبنان

احترقت سيارته في الضنية (صورة)

Lebanon 24
23-02-2021 | 07:35
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اندلع حريق فجر اليوم الثلاثاء بسيارة نوع رينو في بلدة سير - الضنية ما ادى لاحتراقها بالكامل، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.

وقد عُرف ان السيارة تعود ملكيتها للمواطن "ر.ا."، حيث تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة اسبابه.
 
 
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