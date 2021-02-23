لبنان

الخازن الى جانب بكركي

Lebanon 24
23-02-2021 | 13:55
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غرد النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على "تويتر":"دائما إلى جانب بكركي".
المصدر: الوكالة الوطنية
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بكركي

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