العثور على جثة طفل حديث الولادة في مستوعب للنفايات في بيروت

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن العثور على جثة طفل حديث الولادة، بعد ظهر اليوم، في كيس داخل مستوعب للنفايات قرب "ميني ماركت زهر الدين" في منطقة البسطا التحتا في بيروت.

وحضر الطبيب الشرعي للكشف على الجثة، في حين باشرت قوة أمنية تحقيقاتها.