16
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
6
o
زحلة
4
o
بعلبك
14
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
اللَّقاحات في مستشفى الروم... بيان مهمّ
Lebanon 24
23-02-2021
|
18:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
إيماناً بمبدئَي التلقيح السريع للمسنين، والاستعمال الرشيد لمركز التلقيح، بحيث لا يتدنّى العدد عن 500 لقاح في اليوم، طلب مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي (مستشفى الروم) من الذين تسجّلوا على منصّة وزارة الصحة ولم يتلقّوا رسالة نصّية لتحديد موعد، الاتصال به لمساعدتهم
وتابع المستشفى أنّ 3304 أشخاص اتصلوا حتى اليوم وهو عدد كبير، لذلك أعلن أنّه سيتوقّف عن تلقّي الاتصالات الجديدة، "في انتظار بلورة آلية سريعة مع وزارة الصحة للإسراع في عملية التلقيح"
تابع
الأكثر قراءة
كلامٌ من جنبلاط باتجاه نصرالله بشأن ملف مرفأ بيروت.. هذا ما قاله
Lebanon 24
كلامٌ من جنبلاط باتجاه نصرالله بشأن ملف مرفأ بيروت.. هذا ما قاله
22:27 | 2021-02-22
22/02/2021 10:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أكبر فضيحة سياسية.. اغتصاب موظفة داخل مبنى البرلمان والتحرش بـ 3 أخريات!
Lebanon 24
أكبر فضيحة سياسية.. اغتصاب موظفة داخل مبنى البرلمان والتحرش بـ 3 أخريات!
10:30 | 2021-02-23
23/02/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي
Lebanon 24
إليكم موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي
14:12 | 2021-02-23
23/02/2021 02:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا يسرقكم لصوص "منصات أسعار الدولار"
Lebanon 24
هكذا يسرقكم لصوص "منصات أسعار الدولار"
09:30 | 2021-02-23
23/02/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع أم انخفاض.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
ارتفاع أم انخفاض.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
08:43 | 2021-02-23
23/02/2021 08:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:13 | 2021-02-23
نحاس: مشكلة تشكيل الحكومة داخلية والخارج لا يساعد على حل العقد
21:55 | 2021-02-23
انتشال جثة طفل من داخل بركة مياه في غزة
21:37 | 2021-02-23
نقابة مكاتب السوق تمهل المعنيين 24 ساعة للتراجع عن هذا الأمر
21:29 | 2021-02-23
أبو فاعور: صوبنا مشروع البنك الدولي لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقرًا
21:25 | 2021-02-23
في عائشة بكار...إشكال يتطور إلى إطلاق نار والجيش يتدخل
20:57 | 2021-02-23
كنعان: المبادرة الفرنسية لم تسقط والحكومة مطلوبة "مبارح" قبل اليوم
فيديو
هل تذكرون أحمد الشريف؟ عاد بعد غياب طويل واصبح تراند على السوشيال ميديا (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون أحمد الشريف؟ عاد بعد غياب طويل واصبح تراند على السوشيال ميديا (فيديو)
21:00 | 2021-02-23
23/02/2021 22:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
في "عيد حماة الوطن".. بوتين يزور "الجندي المجهول" (فيديو)
Lebanon 24
في "عيد حماة الوطن".. بوتين يزور "الجندي المجهول" (فيديو)
16:30 | 2021-02-23
23/02/2021 22:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه وصية نانسي عجرم لبناتها.. وهذا ما غيّرته في حياتها بسبب كورونا (فيديو)
Lebanon 24
هذه وصية نانسي عجرم لبناتها.. وهذا ما غيّرته في حياتها بسبب كورونا (فيديو)
15:00 | 2021-02-23
23/02/2021 22:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact