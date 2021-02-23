لبنان

اللَّقاحات في مستشفى الروم... بيان مهمّ

Lebanon 24
23-02-2021 | 18:48
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إيماناً بمبدئَي التلقيح السريع للمسنين، والاستعمال الرشيد لمركز التلقيح، بحيث لا يتدنّى العدد عن 500 لقاح في اليوم، طلب مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي (مستشفى الروم) من الذين تسجّلوا على منصّة وزارة الصحة ولم يتلقّوا رسالة نصّية لتحديد موعد، الاتصال به لمساعدتهم

وتابع المستشفى أنّ 3304 أشخاص اتصلوا حتى اليوم وهو عدد كبير، لذلك أعلن أنّه سيتوقّف عن تلقّي الاتصالات الجديدة، "في انتظار بلورة آلية سريعة مع وزارة الصحة للإسراع في عملية التلقيح"
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